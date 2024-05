Sušický pekař Karel Rendl poprvé pekl chleba na olympiádě v Pchjongčchangu v roce 2018. Tehdy vůbec nevěděl, do čeho jde a i když šlo o zimní olympiádu a při příjezdu na místo bylo minus patnáct stupňů Celsia, řádně se zapotil. Denně pekl 70 až 80 chlebů. Nyní už je zkušenější a ví co a jak. I když i tak byly přípravy náročné. Nezbylo totiž v olympijském domě místo pro pekárnu a tak si musel poradit jinak.

„Nemám budovu, tak jsem si udělal budovu svojí. Mám tak na míru udělaný kontejner, který musel mít dané rozměry, aby mě přeprava nestála majlant. Budeme v něm mít pekárnu, kde budeme péct náš klasický chleba, bagety a asi hamburgery. Bude záležet na tom, co budou po nás kuchaři chtít. Bude toho rozhodně dost, protože to bude i pro návštěvníky, takže pokud jich přijde tisícovka, patnáct set denně, tak to bude veselé,“ řekl Deníku Rendl.

Novinkou letos bude zmrzlina, kterou bude rovněž na místě vyrábět. „Měli jsme s ní jet už na olympiádu do Tokia, ale tam jsme nakonec nejeli. Takže teď s ní budeme poprvé. Půjde o klasický základ a přísady od zmrzlinářských firem. Koupil jsem si svůj zmrzliňák, dva roky jsme se učili dělat zmrzlinu, tak se do toho pustíme. Budeme využívat základy a přísady od nich a na místě přidávat čerstvé ovoce. Speciální druhy nechystáme, chceme klasiku, takže vanilka, čokoláda a z ovocných jahoda, borůvka, broskev. Bereme i nějaký slaný karamel, pistáciovou a citrónovou. My si ještě děláme své úpravy, ale ty neprozradím,“ sdělil pekař.

Připravovali se už rok a půl předem. Především kontejner zabral nejvíce času, navíc musel pořizovat i stany, které budou okolo. Zásoby tentokrát příliš neřeší. „Je to od nás tisíc kilometrů, takže když něco dojde, tak nám to dovezou, není to jako do Pchjongčchangu,“ poznamenal Rendl, který se těší, je to pro něj prestižní záležitost. Ocenění jeho práce. „Jedeme na místo tří. Jeden bude dělat zmrzlinu a dva péct, takže to bude asi honička, ale my to dáme,“ dodal pekař.