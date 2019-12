Přečtěte si, co se kdysi psalo v novinách.

Dobový inzerát z tisku | Foto: DENÍK/ archiv

ZASTŘELIL SE

Dne 17. května roku 1879 došlo k sebevraždě zastřelením hlídače v městském parku (v Mercandinových sadech) Václava Maška. Býval kdysi po mnoho let i členem obecního zastupitelstva a lidmi byl vážen. Toho osudného dne dlouho nevycházel ze svého bytu v parku a proto místní zahradník na něj hlasitě volal a přitom bouchal silně na dveře. Protože výsledek nebyl žádný, tak vylezl po žebříku do okna a málem leknutím spadl, když uviděl mrtvého Maška. Při následném policejním ohledání místa činu a vyšetřování, bylo na stěně nalezeno několik připíchnutých dopisů, které sebevraždu „vysvětlovaly“. Mašek býval poměrně bohatým člověkem, přišel ale do spárů lichvářů, kteří jej připravili o všechno jmění. Také rodinné poměry kvůli tomu byly smutné. Všichni slušní lidé by ho měli litovat a jeho čin ne zle vykládat. Nic nového pod sluncem. Také dnes si u lichvářských společností půjčíte peníze, pro vás nevýhodnou smlouvu (na enormně vysoký úrok), někdy i pod nátlakem podepíšete, neplatíte (mnohdy už ani nemáte z čeho), přijde soud (většinou bez vaší účasti), po něm exekutor či exekutoři a vy pokud nechcete zůstat někomu na obtíž, nebo sám bez domova na ulici, zvolíte si dobrovolně vlastní smrt…