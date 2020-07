Do čela Krajské hygienické stanice (KHS) Plzeňského kraje se téměř po roce opět vrací Přemysl Tomašuk, který byl loni v srpnu z funkce ředitele odvolán na základě kontrol ministerstva zdravotnictví a vnitra. Ty odhalily vyplácení vyšších odměn zaměstnancům a další pochybení. Ministerstvo zdravotnictví pak na něj podalo trestní oznámení.

Tomašuk se podle serveru Novinky obrátil na Městský soud v Praze, podle jeho rozhodnutí ale nebylo propuštění v souladu se zákonem.

OD ČERVENCE VE FUNKCI

Ministerstvo zdravotnictví tak muselo ustoupit a Tomašuka ve funkci ponechat. „Kárná komise I. stupně rozhodla o odvolání pana Tomašuka z funkce, toto rozhodnutí není pravomocné, jelikož se proti němu odvolal. Odvolací řízení je vedeno před kárnou komisí II. stupně, která je zřízena u Ministerstva vnitra. Řízení doposud nebylo pravomocně ukončeno, z tohoto důvodu se k němu nemůžeme blíže vyjadřovat. Pan Tomašuk i vzhledem k výše uvedenému je nadále ředitelem KHS Plzeňského kraje,“ uvedl mluvčí Ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.

Od 1. července je tedy Tomašuk opětovně ve výkonu služby. A ještě si finančně přilepší.

„V souladu se zákonem o státní službě mu bude doplácen rozdíl mezi tím, co mu bylo vypláceno v rámci rozhodnutí o zproštění a co by dostával, kdyby zproštěn výkonu služby nebyl,“ doplnil Novotný. Tomašuka loni ve funkci vystřídal Michal Bartoš, ten podle ministerstva na hygieně zůstane. „V současné době už je pan Bartoš ve funkci ředitele odboru správních činností,“ doplnil. Michal Bartoš záležitost komentovat nechtěl. „Rozhodnutí ministerstva respektuji, nicméně si myslím, že to není pro tuto instituci dobrá zpráva,“ sdělil Bartoš. Tomašukovo vyjádření se redakci Deníku získat nepodařilo, nereagoval na telefonáty a neodpověděl ani na SMS.

Rozhořčení nad situací neskrývala náměstkyně zastupující hejtmana Marcela Krejsová. „Můj osobní názor je, že to není dobře. Myslím si, že v situaci, kdy je velmi pravděpodobné, že nás čekají další restrikce, by měl být na KHS člověk, který to doposud celé uřídil, a nikoliv ten, který byl celý rok mimo dění. Nějaké důvody pro jeho odstavení tu byly a to, že se to nedořešilo, je věc další. Pan Bartoš byl skvělý a měl by tam zůstat, bohužel to není v moci krajského úřadu,“ reagovala Krejsová.