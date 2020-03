Velkou část svého života zasvětil také vedení základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Klatovech a znám byl jako neúnavný instruktor a propagátor zahradničení.

Antonín Papež pocházelz rodiny, kde se zahradničení věnují téměř 80 let. Dodnes známé zahradnictví založil jeho otec Antonín Papež st. (1919 – 2002) v roce 1940 v Pečkách u Poděbrad. V roce 1945 se rodina přestěhovala do Klatov, kde si pronajala zahradnictví pana Svobody. Po roce 1948 začalo krušné období komunistické vlády. Zahradnictví bylo znárodněno. V polovině 70. let byl provoz uzavřen a zahradnictví bylo srovnáno se zemí. V tu dobu ale již starší syn Antonín Papež drobně hospodařil, a tak tradice nebyla přerušena a v roce 1988 získal oprávnění k drobnému podnikání, mimochodem jako první v Klatovech. Po pádu komunistického režimu začíná pod jeho vedením novodobá historie podniku Zahradnictví Papež Klatovy, ve kterém dnes pokračuje vnuk Antonín.

„Táta mě vždycky učil, a za to jsem mu nejvíc vděčný, poctivému řemeslu. Dělat věci dobře a důkladně, s láskou a pečlivostí tak, jak to dělal on sám celý život. A na to já nikdy nezapomenu,“ zavzpomínal na zemřelého otce jeho syn Jan Papež.

ODEŠLA LEGENDA

S odchodem Antonína Papeže odešla skutečná zahradnická legenda. Velkou část života zasvětil vedení základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 1-střed v Klatovech. „Nespočet jeho přednášek o pěstování rostlin, chorobách a škůdcích slyšeli zahrádkáři v celém regionu. Jako instruktor se specializoval na řez ovocných stromů. Ochotně a rád každému poradil, vyznal se ve všem, co rostliny i jejich pěstitele trápí. Byl jedním z posledních zástupců staré gardy zahradníků, kteří věděli prakticky vše. Nebylo žádné otázky, na kterou by nedokázal v oblasti zahradničení odpovědět. S jeho odchodem odešel vynikající a skromný člověk. Takový jako on se už nerodí a to je škoda. Bude nám všem moc chybět,“ uvedl jeho dlouholetý kamarád, předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu v Klatovech, Josef Novotný.

Pietní místo bude v ulici U Plynárny 840 v Klatovech. „Poslední rozloučení s otcem vzhledem k současné situaci proběhne až 15. srpna v rámci dne otevřených dveří v Zahradnictví Papež Klatovy,“ dodal Jan Papež.