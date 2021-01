Pracant, který nikdy nezkazil žádnou zábavu, milovník hudby, táta dvou dětí, z nichž s manželkou Monikou vychoval šikovné sportovce. Teď už se na žádnou výpravu nevydá. Václav Faust zemřel ve čtvrtek 21. ledna po krátké těžké nemoci. ve věku nedožitých 54 let.

„Vašek se do Strážova s rodinou přistěhoval v roce 2003 a hned záhy se aktivně zapojil do zdejšího života. Místní kluky několikrát vzal na výpravy do Rumunska, pro malé nadšence organizoval jízdy na čtyřkolkách a velice oblíbené byly jeho cestovatelské besedy. S manželkou se několik let vzorně starali o místní koupaliště. Ještě nedávno provedl rekonstrukci ciferníku věžních hodin na strážovské radnici, a tak jeho stopy zůstanou navždy s námi. Byl to šikovný chlap a veliký pohodář, bude nám všem chybět,“ řekl Deníku strážovský starosta Josef Rousek.

O výpravách strážovského milovníka dobrodružství psal i Klatovský deník.

Poslední rozloučení s Václavem Faustem se uskuteční bez obřadu.