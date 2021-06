Od víkendu opět začíná jezdit mezinárodní autobusová linka Klatovy – Bodenmais

Po roce vyjíždí v sobotu 5. června mezinárodní autobusová linka Klatovy-Bodenmais, která již několik let spojuje Klatovsko se Spolkovou republikou Německo. Letos byla prodloužena právě do lázní Bodenmais. Linka bude v provozu denně do 26. září.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Společně s okresy Cham a Regent je Plzeňský kraj garantem mezinárodního dopravního spojení na území Plzeňského kraje a Bavorska. „Jsme velmi rádi, že došlo k obnově přeshraničního spojení mezi Klatovskem a Bavorskem. Cílem spolupráce je propojení veřejné osobní regionální dopravy na straně české i bavorské, které umožní obyvatelům obou zemí komfortnější cestování mezi východním Bavorskem a Plzeňským krajem. Za důležité považuji prodloužení linky do lázní Bodenmais a návaznost na regionální dopravu," uvedl náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek. První ranní spoj linky navazuje v Nýrsku u vlakového nádraží na vlak z Plzně, následně jede přes Svatou Kateřinu, Lam, Arnbruck do Bodenmaisu. I při cestě odpoledne zpět spoj navazuje v Nýrsku na vlak do Klatov a Plzně. O víkendech spoje zajišťuje ARRIVA Střední Čechy, na lince platí tarif IDPK (po českém území i pro mezistátní cesty), pro jednotlivé jízdy pouze po území SRN tarif VLC (www.vlc-tarif.de), u nějž je platba pouze v eurech. Na lince lze využít novou síťovou jízdenku Turista Plzeňskem a Bavorskem. V pracovní dny zajišťuje dopravu dopravce Wenzl, nástupu po českém území je možný již s předem zakoupenou jízdenkou (z aplikace či z jiného spoje IDPK). Na trase mezinárodní linky jsou turisticky atraktivní cíle, jakými jsou např. přechod přes vrch Ostrý do Hamrů, pěší túra po hřebenech z Ecku, lázeňské město Bodenmais, turistická trasa na Velký Javor.