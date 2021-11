Od pondělí 8. listopadu se očkují 1., 2. i 3. dávky v budově Polikliniky B - Pod Nemocnicí 789, Klatovy - u starého vjezdu do areálu nemocnice. Očkovat se bude ve druhém patře v prostorách epidemiologické ambulance.

„Epidemiologická situace se za poslední týden rychle zhoršila a tento trend bude podle všech predikcí pokračovat. Po zákazu návštěv proto připravujeme i další režimová opatření. Jedno z nich je i přesun očkovacího místa z monobloku nemocnice, abychom snížili frekvenci lidí v monobloku a vůbec minimalizovali vzájemné kontakty a zejména pak neočkovaných osob a běžných nemocničních pacientů," vysvětluje ředitel Klatovské nemocnice Jiří Zeithaml s tím, že se navíc od začátku měsíce zvyšuje zájem o očkování ať už 3. dávkami nebo mezi dosud neočkovanými a současné prostory přestaly velké poptávce postačovat.

Také v nových prostorách v poliklinice B před starým vjezdem do nemocničního areálu bude možnost očkování bez nutnosti registrace. V listopadu to je vždy v pátek od 9 do 12 hodin. "Z důvodu velkého zájmu o očkování ale doporučujeme všem zájemcům rezervovat si konkrétní čas. Lidé s rezervací mají jistotu, že nebudou čekat. Příchozím bez rezervace to v tuto chvíli kvůli velké poptávce slíbit nemůžeme," říká hlavní sestra nemocnice Vladislava Veselá.

Kontakty na očkovací místo Klatovské nemocnice

376 335 920 (PO-PÁ | 8-14 h) Toto je jediný oficiální kontakt na očkovací místo Klatovské nemocnice.

ocm@klatovy.nemocnicepk.cz