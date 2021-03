Plánované otevření testovacího centra v Alžbětíně se uskuteční v neděli.

Testovací centrum v Alžbětíně. | Foto: Deník / Daniela Loudová

"Od neděle 28. února od 11 hodin bude v provozu testovací centrum v Železné Rudě na COVID-19 na parkovišti u Free One Shopu v Alžbětíně. Testovat se bude od pondělí do neděle od 11 do 18 hodin a od 3 do 8 hodin. Veškeré informace získáte u vedoucí odběrového centra: Marcela Pávová tel: 773 654 934," informoval starosta Železné Rudy Filip Smola.