Od stejného data platí i nové jízdní řády vlakových spojů. "Vlakové spoje, zejména z Plzně, jsou opětovně změněny. I když jde o drobné minutové změny, město spolu s dopravcem na ně reaguje tak, aby byl zachován komfortní časový interval pro přestup, většinou v délce cca šesti minut. Problematické ale bude, pokud některý z vlaků přijede opožděn. Autobus na něj nemůže čekat, protože musí zajistit obsluhu dané linky a přijet včas zpět na nádraží, aby stihli cestující odjezd vlaku," uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Na lince č. 1 došlo ke zrušení dvou spojů (spoje č. 2 a 11), a to z důvodu malého počtu přepravovaných cestujících a možnosti přepravy spoji, který jezdily téměř současně.

Autobusové linky zůstávají beze změn, tzn. že i nadále budou jezdit linky č. 1, 2 a 4 po stejných trasách.

Pro rok 2021 má město ve svém rozpočtu na ztrátovost MHD připravenu částku 5,8 milionu korun. Navíc požaduje Plzeňský kraj po městu příspěvek na dopravní obslužnost linkové autobusové dopravy Plzeňskému kraji ve výši téměř 800 000 Kč. I přesto zůstávají stejné ceny jízdného 8 Kč pro dospělé, 4 Kč poloviční. Děti ve věku od 6 do 15 let, občané ve věku od 15 do 18 let, studenti ve věku od 18 do 26 let a občané ve věku od 65 do 70 let platí poloviční. Občané nad 70 let a děti do 6 let zdarma. Zdarma jsou přepravováni též držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, průvodci držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes (pokud se přepravují současně s tímto držitelem) a držitelé zlaté „Jánského plakety“. Ceny jízdného jsou takto stanoveny již od roku 2006.

Platnost nových jízdních řádů MHD je stanovena do 11.12.2021.

Od července zabezpečuje MHD firma Klatovská dopravní společnost s. r. o. Jízdní řády jsou vylepeny na všech autobusových zastávkách a jsou k dispozici za symbolický poplatek pro cestující v budově Klatovské dopravní společnosti v ulici Dr. Sedláka čp. 940 a dále jsou zveřejněny na internetových stránkách města Klatov.