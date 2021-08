V kulturním domě v Klatovech končí očkování. Od pátku 20. srpna bude Klatovská nemocnice očkovat už výhradně v nemocnici, v ortopedické ambulanci.

Očkování na Klatovsku. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Chtěl bych ještě jednou poděkovat městu Klatovy, že nám hned od počátku očkování vyšlo vstříc a poskytlo nám a také všem zájemcům o očkování prostory kulturního domu,“ řekl ředitel Klatovské nemocnice Jiří Zeithaml s tím, že od 26. ledna do současnosti podali zdravotníci v kulturním domě zhruba 40 tisíc dávek vakcíny. „Věříme, že to přispěje k tomu, aby případné další vlny pandemie nemoci covid měly mírný průběh a aby nejen náš klatovský kulturní dům sloužil do budoucna už pouze svému původnímu účelu,“ dodal ředitel.