V Plzeňském kraji se od včera může očkovat třetí, posilující dávkou vakcíny proti covidu. Podmínkou však je, že lidé, kteří další vakcinaci podstoupí, musí mít od ukončeného očkování odstup osm měsíců. V regionu se to zatím týká 46 osob, zdravotníků z Fakultní nemocnice Plzeň, kteří byli naočkováni na přelomu roku.

Mluvčí kraje Eva Mertlová Deníku řekla, že lidé se o tom, že mají přijít na třetí dávku, dozvědí z sms zprávy, kterou jim pošle centrální systém. „Tyto osoby se musí registrovat, nelze podstoupit třetí dávku bez registrace. Systém je do registrace pustí jen tehdy, pokud už jim uplynulo od očkování osm měsíců. Posilující dávka je však dobrovolná,“ informovala s tím, že v zařízeních pro seniory si Plzeňský kraj dělá postupně průzkum, kolika lidem a kdy lhůta dvou dávek vyprší. „Poté, co uběhne osm měsíců, vyjede, stejně jako na jaře, do pobytových zařízení mobilní týma seniory a další klienty přeočkuje,“ sdělila mluvčí.

V sociálních zařízeních začal kraj očkovat v březnu.

Podle hejtmanky Ilony Mauritzové je v kraji naočkováno 89,8 procent klientů v pobytových zařízeních (zahrnuty jsou i domovy nezřizované krajem – pozn. red.).

Náměstek hejtmanky pro sociální oblast Rudolf Špoták sdělil, že ochota zaměstnanců a klientů domovů je o třetinu nižší než v případě podání prvních a druhých dávek. Důvody jsou dva. „Máme vysokou proočkovanost v pobytových zařízeních a od jara jsme v nich neměli žádný vážnější problém. Domnívám se tedy, že lidé už se tolik covidu neobávají,“ vysvětlil Špoták.

Druhým důvodem pak je dle náměstka to, že lidé se po aplikaci očkovací látky setkali s nežádoucími reakcemi. „Tohle je však první sondáž situace, abychom věděli, na co máme mobilní týmy připravit,“ dodal.

Mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška řekl, že zdravotníci z těchto zařízení zatím třetí dávku nedostanou. „U našich zaměstnanců bylo očkování ukončeno až v průběhu února,“ oznámil.

Doplnil ale, že nemocnice jsou na aplikování třetích dávek přichystané a zájemci, kterých se posilující vakcína týká, se mohou na přeočkování dostavit. „Termíny na očkování máme připravené pro osoby, které se zatím neočkovaly. Tam se mohou také registrovat lidé k přeočkování,“ uzavřel.