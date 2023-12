Z důvodu velkého zájmu bude v Klatovské nemocnici pokračovat očkování proti covidu minimálně do konce roku 2023. A stejně jako dosud vždy v pátek v lichém týdnu, konkrétně 8. a 22. prosince od 8 do 11.30 hodin. Očkuje se v příjmové ortopedické ambulanci (z vestibulu vpravo). Očkují se pouze dospělí.

„K očkování je možné se rezervovat přes objednací systém Ministerstva zdravotnictví. Není to ale nutné. Kapacity očkovacího místa jsou velké. Jen kdyby zájem předčil očekávání, budou upřednostněni objednaní. Lidé bez rezervace by v takovém případě mohli čekat," upozornil mluvčí Klatovské nemocnice Jiří Kokoška.

K očkování se momentálně používá vakcína Comirnaty XBB 1.5, která je určena proti současným nejčastějším variantám nemoci. Očkuje se jako jedna dávka (monovakcína) a nerozlišuje se, zda jde o základní očkování nebo posilující dávku. Pro již dříve očkované ovšem platí, že novou dávku nelze podat dříve než po třech měsících od posledního očkování proti covidu.

Je rovněž možné se nechat očkovat v Rokycanské nemocnici, stejně jako dosud vždy ve čtvrtek v sudém týdnu, konkrétně 14. a 28. prosince, od 8 do 12 hodin. „K očkování je možné se rezervovat v čase od 8 do 11 hodin přes náš nemocniční rezervační systém. U dětí od 5 do 11 let je rezervace přímo nutná, abychom zajistili pediatra a dětské vakcíny. U dospělých rezervace přímo vyžadována není. Ale pokud bude větší zájem, budou upřednostněni na čas rezervovaní zájemci. Lidé bez rezervace budou očkováni dle kapacit a v pořadí, v jakém přijdou," uvedl Kokoška.