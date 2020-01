Nebylo divu, jako host přijel i velvyslanec státu Izrael v České republice Daniel Meron. Zahajovala se totiž unikátní výstava Masaryk a Svatá země.

„Na patnácti panelech výstava představuje návštěvu prezidenta T. G. Masaryka ve Svaté zemi na jaře roku 1927. Byla to vůbec první návštěva oficiální hlavy státu v tehdejší mandátní Palestině. I když Masaryk deklaroval svou cestu jako soukromou a kvůli bezpečnosti ji podnikl tajně a pod jiným jménem, místní přední myslitelé, politici i obyčejní lidé jí dodnes přikládají ohromný význam. Ze symbolického hlediska pro ně šlo o vyjádření podpory a jedinečnou událost,“ uvedla Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy Sušice. Dodala, že historiky byla tato cesta kupodivu skoro zapomenuta, ale lidé v Izraeli na ni nikdy nezapomněli. Pro ně to byla a je „nezapomenutelná cesta“. Nadšení tehdejších obyvatel je vidět i na vystavených a mnohdy dosud nepublikovaných fotografiích. Výstava se kromě památné návštěvy TGM ve své druhé polovině věnuje také přelomovým historickým milníkům ve vzájemných vztazích obou států.

TEL AVIV PARTNEREM?

„Celá výstava je krásná, je tu spousta úžasných fotografií. Na mě osobně nejvíce zapůsobila ta, kde je Masaryk na Chrámové hoře,“ řekl Deníku velvyslanec Meron. Výstavu ocenil i hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Je fantastická. Myslel jsem, že takové fotografie vůbec neexistují. Některé podle mne jsou přímo z izraelských archivů, takže jsme je v našich publikacích nikdy nemohli vidět. Všem návštěvu doporučuji,“ uvedl Bernard, který se s Meronem i dalšími hosty shodl na tom, že česko-izraelské vztahy jsou na velmi dobré úrovni. I proto s velvyslancem probíral i možnost, že by Plzeňský kraj našel partnerství v Izraeli. „Máme k této zemi velmi blízko, myslím, že by to mělo význam,“ vysvětlil Bernard s tím, že jednou z možností je Tel Aviv. Vše ale bude otázkou dalších diskusí.