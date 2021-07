Zdroj: Deník

„Úplný začátek ochotníků byl asi v roce 2004, kdy jsme se rozhodli sehrát pro děti pohádku. Tehdy jsme dali dohromady Princeznu ze mlejna. Bylo nás asi deset herců. Natrénovali jsme a představili ji na hradě. Šlo o jednorázovou akci, na kterou tehdy přišlo asi 150 lidí. Tím ale vše utichlo,“ popsala začátku Martinová.

V roce 2005 pak ale založili kolektiv mladých hasičů a znovu vyvstala myšlenky divadla. Chtěli jím vydělat pro hasiče peníze na vodáckou akci. V roce 2007 tak opět začali nacvičovat a přišla na řadu pohádka Mrazík. „To už nás bylo asi šestnáct. Od té doby hrajeme každý rok jinou pohádku, až tedy na poslední dva roky, kdy nám tradici přerušil koronavir. Trénujeme v podstatě od února do června. Pak hrajeme na hradě tady u nás a v Lesním divadle v Nýrsku. Víc bychom toho nestihli, i když by o nás zájem byl. Nejsme ale schopni se během léta více všichni sejít,“ uvedla Martinová.

Kostýmy a kulisy si dělají svépomocí. Nyní už jich mají tolik, že jim v podstatě stačí jen vybírat, či přešít a zkombinovat. „Já když píši scénář, tak je to vždy na základě nějaké pohádky, preferujeme hudební. Já ho předložím a ostatní si pak něco přidávají, a to pak i na premiéře. Takže jde hlavně o zábavu a až ve finále vidím, co vlastně z toho vzniklo. Jsme parta lidí, kteří se chtějí pobavit a scházet, teď nám to chybí,“ sdělila Martinová.

Peníze pak putují na akci s malými hasiči, kterých je v obci také dostatek. Zapsaných dětí je 25. „Uvidíme, kolik se jich po přerušení vrátí. Ale jezdí s námi i velcí, kteří už odrostli, což je fajn. Nyní v podstatě začínáme už s našimi dětmi, protože jsme tři vedoucí a každá čekáme třetí dítě,“ zasmála se vedoucí s tím, že by pak mohli jejich potomci mít vlastní družstvo.