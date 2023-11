Na Šumavu dorazila další sněhová nadílka. Meterologové předpovídají občasné sněžení a k večeru varují před tvorbou sněhových jazyků.

Páteční sněhový příděl na Šumavě. | Foto: sumavanet.cz

Nízké teploty v kombinaci se srážkami přinesly na Šumavu čerstvý sníh. V horských oblastech se tak lidé proubouzeli do bílého svátečního rána. Meteorologové na dopoledne předpovídají na Šumavě a v Pošumaví doznívající sněhové srážky s občasnými přeháňkami, odpoledne a večer varují v místech nad 1000 metrů nad mořem před tvorbou sněhových jazyků. V noci na sobotu by mělo být polojasno až oblačno s ojedinělými sněhovými přeháňkami. Denní i noční teploty by na horách neměly vystoupit nad nulu. Sněhové přeháňky by se mohly místy objevit také v sobotu.

Podívejte se, jak v pátek ráno vypadalo Čertovo jezero

Svatý Martin přijel na bílém koni. Na Šumavě připadl nový sníh

Na současnou situaci se můžete podívat například na webkamerách sumavanet.cz