„Na našem parkovišti na špičáckých Kaskádách plánujeme vybudovat několik přípojných míst pro obytné vozy a karavany. Věříme, že jde o trend, který bude využívaný dlouhodobě, nejen teď v době covidové a pocovidové. Chceme tím tam rozšířit nabídku služeb,“ řekl starosta Železné Rudy Filip Smola s tím, že přípojky plánují vybudovat v co nejkratší době, rádi by stihli ještě letošní letní sezonu.

ZÁJEM O KEMP

Nyní v Železné Rudě jezdí obytné vozy do tamního kempu, který byl hojně využívaný i v zimních měsících, kdy lidé směřovali na Šumavu, ale jelikož byly uzavřené hotely, vyjížděli právě s obytnými vozy. A i nyní je už velký zájem, jak potvrdila manželka majitele kempu Jaroslava Hrachová. „Jsme připraveni na nápor, který bude možná ještě větší než v minulém roce. Lidé už posílají objednávky na stany, na chatky i na obytné vozy. Je opravdu velký zájem. Lidé s obytňákem sice mohou přijet i bez objednání, ale v současné době je jistota mít rezervaci, protože přeci jen jsme malý kemp a objednávek chodí hodně. Lidé chtějí mít jistotu, že místo bude,“ řekla Hrachová.

DOVOLENÁ NA ŠUMAVĚ

Cestování po Šumavě zvažuje stále více lidí. Zvýšený zájem v minulém roce potvrzovali kasteláni na šumavských hradech, ale také Národní park Šumava či provozovatelé různých návštěvnických cílů. „Šumava je nádherná, a to že se začalo kvůli koronaviru méně cestovat do zahraničí zájem o ní ještě zvýšilo. Mnozí lidé, kteří jezdili k moři ani nevěděli, jak na Šumavě je. Někteří to zjistili již v zimě, někdo v létě. A je to super, já Šumavu miluji a jezdím tam každé léto. Mě neláká moře, ale krásy přírody, proto nejsem na jednom místě ale popojíždím s karavanem a nové přípojky jedině uvítám,“ uvedl Michal Tesař z Přešticka.