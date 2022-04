Vodovod v Otíně patří společnosti Xavergen a provozuje ho firma Aquašumava. Lidé si již několik let stěžují na problémy s vodou. „Trápí nás, že nemáme kvalitní vodovodní přípojku s kvalitní vodou. Řešili jsme to už všude možně, dělali jsme i petici v obci s dotazem, kdo vodovod z Klatov chce, pro byli všichni, protože většina lidí ani tuhle vodu nepije, musíme si kupovat PET lahve. Každý pátek kupujeme osm balíku vody. Vodu, která teče z kohoutku, máme leda na vytírání, mytí, praní a splachování záchodu,“ postěžovala si jedna z obyvatelek Jaroslava Kovařičová, která se obává i vytopení domu, protože jim vodovodní trubky vedou skrz dům a jelikož jde o starý vodovod, může kdykoli prasknout.

Řad pro všechny

Už si dokonce byla nechat vypracovat i projekt na svoji přípojku, následně se ale dozvěděla, že by musela vybudovat i část vodovodního řadu. „Vybudovala bych vodovodní řad v naší ulici na své náklady a připravily by se současně vodovodní šachty pro všechny domy, které jsou před námi. To je pro mě absolutně finančně nereálné, abych platila vodovodní řad a ještě svoji přípojku. Navíc nevím, proč já bych měla budovat vodovodní řad,“ dodala Kovařičová s tím, že je problém s vodou i v době, kdy Xavergen vyskladňuje kuřata a vymývá haly, to pak výrazně klesne voda a obyvatelé jsou bez vody.

Otín je integrovanou obcí města Klatovy a i když není majitelem vodovodu, situací se vedení zabývalo. „Po stížnosti jsme okamžitě spolu s odborem rozvoje města jednali s provozovatelem vodovodu a majitelem. Aquašumava slíbila, že zjedná nápravu, mimo jiné z našeho podnětu zabezpečila vodojem na vesnicí. K výpadkům dodávek uvedla, že je vždy operativně řeší. Provozovatel vyjádřil přání vodovod provozovat i nadále, důrazně jsme jej proto upozornili na nutnost zajistit kvalitu dodávky,“ řekl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Bude nový vodovod

Obyvatelka Otína vyřkla ale přání, že by byli nejraději, kdyby se Otín napojil na nový vodovod, který se vybudoval v Točníku. A to se jim během jednoho roku splní. „S ohledem na zřejmě nedostatečnou kapacitu studen pro zásobování Otína a s ohledem na stížnost na kvalitu vody jsme přijali rozhodnutí o vybudování vodovodního přivaděče z Točníka směr Otín, na který se po dohodě obcí napojí také Předslav. S firmami Aquašumava a Xaverov jsme projednali, že se na tento přivaděč napojí celý Otín,“ sdělil Chroust s tím, že tak bude vyřešena otázka množství a kvality vody v obci. Výstavba přivaděče má být provedena v období srpen 2022 až březen 2023, je vypsané výběrové řízení na dodavatele. „Město je připraveno v případě potřeby a souhlasu stávajícího provozovatele a majitele vodovodu v Otíně vodovod převzít. Upozorňuji však, že k vyřešení celé situace je nutná spolupráce a součinnost současného vlastníka a provozovatele vodovodu,“ dodal místostarosta.

Kromě vody trápí obyvatele i stav komunikace u glorietu, kde je silnice samá díra, chodníky jsou ve špatném stavu a dětské hřiště také. „Co se komunikací týče, jsou součástí zásobníku našich akcí, věřím, že i na ně v dohledné době dojde. Stejně je tomu co se hřiště týče,“ uzavřel Chroust.