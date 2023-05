Výstavba supermarketu je plánovaná na okraji Horažďovic ve směru na Klatovy. Původně tam měla být dle informací Billa, z toho ale sešlo a nyní se tam plánuje postavit Lidl. Zastupitelé města schvalovali již dříve smlouvu o spolufinancování. Podmínkou k výstavbě obchodu je vybudování chodníku, protože tam žádný není a město nemělo v plánu ho tam v nejbližší budoucnosti dělat, ale bude se na něm podílet. „Kanalizační řad vybuduje developer, my přípojky k nemovitostem, přeložku vodovodního potrubí, která je tam starší, budeme dělat také my. Ostatní inženýrské sítě půjdou půl na půl za námi a investorem. Chodník jde celý za developerem a město dělá sjezdy k nemovitostem,“ uvedl již dříve starosta Horažďovic Michael Forman, který stavbu vítá, jelikož bude obsloužen i konec města, pro který jsou nyní obchody v centru města vzdálenější.

Zatím se ale nestaví, stejně jako v dalším městě, kde se společnost Lidl chystá rozšířit svoji síť prodejen, a to v Domažlicích. Tam se bude stavět v Petrovické ulici na místě bývalého posádkového domu, kde pozemky město v roce 2020 směnilo za pozemek po staré nemocnici. Ani zde ale není po výstavbě zatím ani památky, proto jsme požádali společnost Lidl o vyjádření, jak to s plány vypadá: „Společnost Lidl by ráda v Domažlicích a Horažďovicích postavila nové, moderní, ekologické prodejny, nicméně oba projekty jsou aktuálně ve fázi povolování. Před zahájením výstavby budeme veřejnost včas informovat,“ sdělil mluvčí Tomáš Myler.