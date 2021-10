/FOTO, VIDEO/ Našlapaný kulturní dům v Klatovech si užil tradiční akci Obrfest, která byla několikrát odkládána. Klatovská skupina Trautenberk, ale i její fanoušci, si takto připomínají zesnulého frontmana Tomáše Paimu – Obrouše.

Obrfest v Klatovech 2021. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Šlo o sedmý ročník Obrfestu, ač by měl být správně již osmý, protože v roce 2014 nám odešel frontman Obrouš a my jsme na jeho počest uspořádali Obrfest. Od té doby pravidelně každé jaro tuhle akci pořádáme. Bohužel ale covid ji zastavil a mohli jsme ji uspořádat až nyní. Lidé dorazili, což jsme moc rádi, cítíme, že předprodej byl ještě z doby předcovidové, protože teď se obecně vstupenky tolik neprodávají, lidé neví, co bude, čekají do poslední chvíle,“ řekl za Trautenberky Dalibor Dvořák.