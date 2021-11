O zpestření podvečera se postaral pěvecký sbor Hroši ze Základní umělecké školy v Klatovech. Obyvatelům Klatov jako tradičně popřál starosta Klatov Rudolf Salvetr a také farář Jaroslav Hůlle. Pak už se za cinkotu zvonečků rozzářil vánoční strom a adventní výzdoba. Lidé obdivovali také betlém, kam letos nově přibyl velký anděl. Nového osvětlení se ale dočkaly i sakury u Černé věže, dva andělé rozzářili nádvoří jezuitské koleje a jeden rovněž zdobí Divadelní ulici, kde jsou nově také zářící komety.

"Je to tradice a krásná, tímhle začíná vždy předvánoční čas a my se na to vždy s dětmi těšíme. Neumíme si představit, že bychom se na to dívali někde v televizi. Je to nádherné. Výzdoba se v Klatovech stále rozšiřuje a je to čím dál krásnější, ti andělé se moc povedli. Líbí se mi výzdoba města," pochvalovala si Klatovanka Šárka Zahradníková.

Někteří lidé chválili, ale jak už to bývá, tak i někteří kritizovali.

Pokud jste již také někde rozsvěcovali vánoční strom nebo to máte v plánu, pošlete foto na e-mail: daniela.loudova@denik.cz.