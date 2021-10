Poletovat po nebi je bylo možné vidět například u Hrádku u Sušice, kde se na tamní louce sešlo několik rodin, aby si užilo zábavné odpoledne. Připraveno bylo i další podzimní vyžití.

Podobně to vypadalo i v Chanovicích, kde byla zaplněna louka nad skanzenem poletujícími dětmi i dospělými, kteří se snažili dostat draka k nebi. Mnohým se to podařilo a bylo to pěkná podívaná, když se na nebi setkaly různé podoby draků, jeden dokonce i domácí výroby. Někdy došlo i ke kolizi, kdy se provázky draků zamotaly do sebe.