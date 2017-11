OBRAZEM: Mistrovský pohár zvedl nad hlavu Lukáš Rozporka

Klatovy – Tečku za letošním ročníkem poháru čtyřkolek pro děti do 15 let, Petronas Cupem 2017, udělalo slavnostní vyhlášení výsledků v klatovském kulturním domě.

Slavnostní vyhlášení výsledků Petronas Cupu 2017, poháru čtyřkolek pro děti do 15 let, v Kulturním domě Klatovy.Foto: Petr Makovec

Aspoň jednoho z pěti pohárových závodů, které se jely čtyři v Přešticích a jeden v Biřkově, se zúčastnilo 41 mladých závodníků do 15 let. Když se k tomu přičte ještě 12 závodníků z poháru pořadatele, ve kterém neplatí věkové omezení ani omezení obsahu motoru, dostaneme se přes padesát jezdců, což je znatelný nárůst oproti minulému ročníku. Kromě zvyšujícího se zájmu může pořadatelský tým Domu dětí a mládeže Klatovy, který celý šampionát v roce 2017 zaštítil, být spokojený i za nalezení nových tratí v Přešticích a v Biřkově, na kterých se pojede i příští ročník.

NOVÝ ŠAMPION

Z vítězství se v absolutním pořadí radoval Lukáš Rozporka, který do sezony vstoupil dvěma vyhranými závody. „Při vyhlášení v minulém roce jsem říkal, že letos budu první, a ono to vyšlo. Je to fantastické. Sedla mi nová trať v Přešticích a první dva závody jsem vyhrál. V dalších závodech už to bylo horší, trápily mě technické problémy, ale naštěstí jsem první místo udržel,“ byl s titulem spokojený Rozporka, který už prozradil, že pro příští sezonu bude jezdit s novou čtyřkolkou. „Motor zůstane stejný, ale rám bude jiný. Tak snad budu příští rok ještě rychlejší,“ přál si šampion. Těsně druhý skončil loňský šampion Zdeněk Rašpl a třetí místo vybojoval Jaroslav Petrželka, kterého může mrzet třetí vynechaný závod.

Jednoznačná byla situace v Junior Cupu pro jezdce do 10 let, kde titul obhájil Rašpl. Druhý skončil Jan Potužník a třetí Dominik Makovec, kterého může těšit Rašplův skalp ze čtvrtého závodu v Biřkově.

ZÁVODÍ I DÍVKY

Závody nejsou jen doménou chlapců. V dámském poháru, do kterého v sezoně zasáhlo celkem sedm dívek, vyhrála Natálie Kaslová, která měla stejný počet bodů i bilanci na stupních vítězů jako druhá Nikola Hrádková. O jejím triumfu tak rozhodlo kritérium lepšího výsledku v prvním závodě. „Vítězství je skvělé, ale letos to bylo mnohem těžší než minulý rok. Hodně mi vyšel závod v Biřkově, kde jsem byla třetí v absolutním pořadí. To byl fantastický pocit,“ podělila se o své dojmy Kaslová, která za odměnu dostane do příští sezony novou čtyřkolku.

Radost si vychutnali i vítězové jednotlivých tříd – Jakub Hrádek (A1), Simona Chaloupková (A2), Zdeněk Rašpl (A3), Jakub Kubík (N4) a Ladislav Cink (N5). V poháru pořadatele byl nejlepší Lukáš Fryje, který za sebou nechal svého otce Radka a třetího Adama Šafránka.

Příští ročník, který bude obsahovat opět pět závodů včetně dvoudenních akcí, kde se bude závodit i v noci, ponese jméno po novém generálním partnerovi – Česká podnikatelská pojišťovna Cup.

Petronas Cup 2017 – konečné výsledky

Absolutní pořadí: 1. Lukáš Rozporka (Janovice nad Úhlavou) 102 b., 2. Zdeněk Rašpl (Zavlekov) 101 b., 3. Jaroslav Petrželka (Měčín) 98 b., 4. Ondřej Rozporka (Klatovy) 91 b., 5. Ladislav Cink (Roupov) 51 b, 6. Lukáš Tlapa (Klatovy) 50 b., 7. Natálie Kaslová (Dolce) 36 b., 8. Vojtěch Beníšek (Hrádek) 33 b., 9. Nikola Hrádková (Měčín) 29 b., 10. Dominik Makovec (Klatovy) 24 b.

Junior Cup: 1. Zdeněk Rašpl 118 b., 2. Jan Potužník (Lukavice) 80 b., 3. Dominik Makovec 71 b., 4. Lukáš Mafka (Střížovice) 64 b., 5. Tadeáš Baštář 30 b.

Dámský pohár: 1. Natálie Kaslová 101 b., 2. Nikola Hrádková 101 b., 3. Simona Chaloupková (Obytce) 85 b., 4. Antonie Rubášová (Točník) 63 b., 5. Gábina Chaloupková (Obytce) 40 b.

Třída A1 do 50 ccm: 1. Jakub Hrádek (Měčín) 108 b., 2. Gábina Chaloupková 79 b., 3. Tomáš Kopečný (Kal) 43 b.

Třída A2 do 110 ccm: 1. Simona Chaloupková 87 b., 2. Lukáš Rozporka 81 b., 3. Antonie Rubášová 59 b., 4. Tadeáš Baštář 48 b., 5. Filip Dobeš (Podolí) 37 b.

Třída A3 do 150 ccm: 1. Zdeněk Rašpl 84 b., 2. Ondřej Rozporka 71 b., 3. Jaroslav Petrželka 71 b., 4. Vojtěch Beníšek 48 b., 5. Natálie Kaslová 45 b.

Třída N4 do 110 ccm: 1. Jakub Kubík (Bezděkov) 104 b., 2. Lukáš Křen (Klatovy) 100 b., 3. Marek Prokop (Klatovy) 60 b., 4. Jakub Křen (Klatovy) 51 b., 5. Dominik Veselák (Otín) 33 b.

Třída N5 do 150 ccm: 1. Ladislav Cink 100 b., 2. Matyáš Štengl (Oplot) 94 b., 3. Lukáš Mafka 81 b., 4. Jakub Lacko (Janovice nad Úhlavou) 38 b., 5. Josef Kafoněk (Nýrsko) 37 b.

Pohár pořadatele: 1. Lukáš Fryje (Rabí) 115 b., 2. Radek Fryje (Rabí) 69 b., 3. Adam Šafránek (Obytce) 60 b., 4. Thomas Searles (Klatovy) 40 b., 5. Zdeněk Pitel jun. (Mokrosuky) 35 b.