OBRAZEM: EX Myslív nabídl i vepřový betlém

Myslív – Jídlu ve všemožných podobách patřil v sobotu kulturní dům v Myslívě. Několik stovek návštěvníků jubilejního 25. ročníku gastronomické soutěžní výstavy EX Myslív tam hodnotilo rekordních sto padesát šest soutěžních výrobků.

Stálými kategoriemi soutěže EX Myslív jsou vepřové maso, drůbež, zvěřina, ryby a králíci, studená kuchyně, medové pečivo a cukrářské výrobky. „Kromě toho má každý ročník ještě svůj podtitul, byly tu například bábovky nebo štrůdl, letos je to „Neobyčejně z obyčejných brambor,“ doplnila starostka Myslíva Marie Pícková. S návštěvností, i když ji možná o něco snížilo sobotní „výletní“ počasí, byli Myslívští spokojeni. „Možná někdo vyrazí raději do přírody, ale návštěvnost je výborná, i když to možná bude o trochu méně, než bývá obvyklé,“ pochvalovala si Pícková, podle které bývá většina soutěžících z Myslíva a „jeho“ vesnic, Loužné a Milčic. „Ale soutěží i lidé z dalších okolních obcí, z Polánky, Nehodíva nebo Štipoklas,“ dodala.

Soutěž EX Myslív vznikla v roce 1975, do roku 1990 ji Myslívští pořádali každoročně. „Pak byla pauza. Tradici jsme obnovili v roce 1997, ale soutěž už pořádáme pouze každý druhý rok, organizace tak velké akce je velmi náročná,“ vysvětlila starostka. Změnil se i způsob hodnocení. „Původně hodnotila komise, po několika letech jsme tento způsob opustili a začali jsme rozdávat ke vstupenkám hlasovací lístky, takže výrobky hodnotí všichni, kteří se přijdou podívat. Výborní jsou nejen výherci, ale všichni soutěžící, všichni přinášejí něco nového, nové nápady a díky nim můžeme tuto tradici, na kterou jsme pyšní, udržovat. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří soutěžili, i všem, kteří se přišli podívat,“ uzavřela Pícková s tím, že všechny soutěžní výrobky budou k vidění ve fotogalerii na obecním webu Myslíva.

Pravidelným návštěvníkem myslívské soutěžní výstavy je Karel Řeřicha z Klatov. „Jezdíme snad od samého začátku. Tehdy jsme bydleli v Plánici, takže jsme byli téměř místní, ale nepřestali jsme, ani když jsme se odstěhovali do Klatov. A letošní výstava je krásná a bohatá. Těžko vybrat, co je nejlepší, krásných výrobků je tu spousta,“ zhodnotil.

Vítězové kategorií: Drůbež - Helena Šmídová (Rozkvetlé kuře), vepřové maso - Jolana Kolaříková (Betlém), zvěřina - Alena Tyrpeklová (zvěřina se šípkovou a se zelím), Anna Pitulová (spárkatá na sekané), ryba a králíci - Jiřina Valentová (štika na lovu), studená kuchyně - Marie Posavádová (myslívský obr), cukrářské výrobky - Marie Posavádová (Babišovo čapí hnízdo), medové pečivo - Ivana Havlíková (posvícení v Myslívě), brambory - Mirka Fleisigová (bramborový medovník).