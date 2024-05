Smutná zpráva zasáhla lidi na Klatovsku, svůj boj s nemocí prohrál oblíbený DJ Blábol.

Dušan Mertl - DJ Blábol. | Foto: facebook

Dušan Mertl, alias DJ Blábol, zemřel po krátké těžké nemoci 3. května ve věku 53 let. Poslední rozloučení se koná 14. května ve 12 hodin v obřadní síni klatovského krematoria. Přátelé se však následně rozloučí na místě, kde DJ pravidelně hrál a měl to tam rád, a to na Valše u Zavlekova. Posedět a zavzpomínat na zážitky tam bude možné od 16 hodin.

Vzkazy mu posílají i kolegové, kteří jsou za mixážním pultem jako doma. "Rozjeď to tam nahoře, jak jsi to předváděl nám tady," vzkázal DJ Karel Tazzy Mařák.

"Nemohu tomu uvěřit. Kamaráde, rozehraj jim tam nahoře pořádnou párty. Pro mě budeš vždy LEGENDA, DJ Blábol co dostál svému jménu, prostě jsi tu pusu nezavřel. Odpočívej v pokoji, kamaráde. Budeš mi chybět. Budu na tebe vzpomínat, kdykoli si stoupnu k mixu," reagoval DJ Mára.