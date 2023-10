„Chtěli bychom s lítostí oznámit, že jsme byli nuceni z personálních důvodů restauraci dočasně uzavřít. Na jejím znovuotevření se určitě přemýšlí a pracuje, ale kdy to bude prozatím nevíme jistě. Musíme vymyslet nový koncept restaurace a to nějaký čas zabere. Chtěli bychom vám poděkovat za vaši podporu, a to, že jste k nám chodili. Budeme rádi když nad námi nezanevřete a po znovuotevření restaurace nás začnete znovu navštěvovat,“ uvedl provozovatel restaurace Jiří Prener.

Svůj provoz ale nekončí úplně, svatbu si tam můžete i nadále domluvit. Aktuálně přijímají rezervace pouze na svatby pro rok 2024. „Na další svatební sezónu se už těšíme. Děkujeme za podporu a budeme se na vás těšit po znovuotevření restaurace,“ dodal Prener.

