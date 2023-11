Kruhový objezd v Podhůrčí v Klatovech už je zhruba tři týdny v provozu, ale stále budí mezi řidiči rozruch. Dle mnohých je zbytečný, jiní si myslí, že pomůže zvýšit bezpečnost, což bylo důvodem jeho výstavby.

Nový kruhový objezd v Podhůrčí v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

Kruhových objezdů je v Klatovech deset, jedenáctý byl vybudován místo křižovatky Podhůrecké a Voříškovy ulice, je ale zcela odlišný. Nejde totiž o klasický kruhový objezd. Jde o miniokružní křižovatku o průměru 20 metrů, v jejím středu je stupňovitý ostrůvek ze žulových kostek. „Na všech čtyřech ramenech se počítá se zřízením místa pro přecházení. Středový ostrůvek bude přejezdový, ve třech úrovních vždy zvednutý o 4 cm, takže po něm projedou i velká nákladní vozidla, například dřevaři zajíždějící do pily u nádraží, autobusy a podobně,“ vysvětlil vedoucí hospodářského odboru klatovského městského úřadu František Kocfelda s tím, že důvodem výstavby je vysoká nehodovost, zejména z důvodu špatných rozhledových poměrů ve stávající průsečné křižovatce.

Řidiči to však vidí jinak. „Za mě je zde kruhový objezd úplně zbytečný, znám mnohem nepřehlednější křižovatky, než byla tahle. Když to někdy pozoruji, tak to stejně řidiči střihají, jak se jim povede, především s většími auty, protože těm se těžko kroutí na takovém pidikruháči. Je to zbytečná stavba. To by mohl být kruháč i dole v Nádražní u mostu, tam jsou nehody častěji,“ okomentoval Klatovan Jan Holý a není jediný, podobný pohled má více řidičů.

Jiní ho ale kvitují. „Za mě je dobře, že tady je kruhový objezd. Nevím, zda tady musel být zrovna ten, protože je fakt malinký, ale rozhodně zbrzdí auta, která po Podhůrecké ulici jezdí. Někteří tady létali, jako kdyby byli na rychlostce. Takže já to určitě vítám, je to tady teď bezpečnější,“ uvedla Lenka Svobodová.