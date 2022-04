V Nýrsku připraví další pozemky pro výstavbu rodinných domů

Návštěvníci horského střediska se tak již v zimě mohou těšit na novou restauraci alpského střihu pro 250 hostů a kompletní zázemí pro půjčovnu, servis lyžařského a snowboardového vybavení, úschovnu a provozovatelé areálu se dočkají nového zázemí. Do restaurace s venkovní terasou bude možno vstoupit přímo z nástupu na lanovku. „Tímto se na Špičáku poskytování gastro služeb posune o značný level výš. Je to obrovský krok dopředu pro infrastrukturu celého areálu. Její otevření zvedne úroveň občerstvení pro návštěvníky nejen v našem areálu, ale i v celé oblasti Železné Rudy,“ uvedl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík, který vyzdvihl i nutnost nových administrativních prostor. „Nové zázemí jsme už potřebovali. Původní prostory hlavně co do velikosti plochy nebyly vyhovující a limitovaly nás,“ poznamenal Kasík.

Tato první etapa bude hotova do 15. listopadu, aby bylo vše připravené na začátek sezony.

Výrazné zvýšení stravovacích kapacit

Nová restaurace výrazně pozvedne kapacitu stravování špičáckého areálu. „Jenom naše provozovny od prosince 2022 nabídnou celkem 450 míst, včetně restaurace v chatě Blaženka a venkovním stanu před ní. Dalších 200 míst pak lze využít u jiných provozovatelů poblíž. Při průměrné denní návštěvnosti 1200 lyžařů jde myslím už o dostačující pokrytí těchto služeb, jejichž deficit řadě návštěvníků po mnoho let vadil,“ dodal Kasík.

Chata Blaženka bude mimo služeb restaurace s terasou i nadále poskytovat též ubytování. Stávající kanceláře areálu, které tam byly umístěny, by se měly proměnit na další pokoje. Chata Hanička dosud sloužící pro stravování v kombinaci s ubytováním je v majetku TJ Špičák. Její další využití bude na rozhodnutí této organizace.

V další navazující etapě bude v rámci celého komplexu vybudováno i sedm bytů, z nichž jsou stále tři ještě na prodej. Celková výše investice se pohybuje okolo 80 milionů korun a areál ji pokrývá v kombinaci bankovních úvěrů a vlastních zdrojů, které představují právě finance získané z prodeje bytů. Byty by měly být dokončeny v červenci 2023.

Výstavba ovlivní začátek letního provozu. Sezona začne tentokrát až 15. června, a to nejen z důvodu stavby, ale také proto, že probíhá plánovaná revize převodovky lanové dráhy, která musela být rozebrána a odjíždí na revizi. Děje se tak po 17 letech.