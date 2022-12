V současné době se bourá technická budova, která stojí za vjezdem do areálu Klatovské nemocnice, na jejím místě má stát dialýza. Zatím sídlí v jedné ze starších budov, kterou využívá z větší části jako depozitář klatovské Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, ale v přízemí je stále ještě nefrologická ambulance a právě dialýza. Pro tato dvě pracoviště ale vzniknou nové prostory přestavbou starých garáží a nevyužívané spalovny v těsné blízkosti monobloku. Do nového by se měly přestěhovat už příští rok. „V současné době je připraven realizační projekt, stavba má platné stavební povolení a Plzeňský kraj schválil na výstavbu přes 60 milionů korun včetně zadání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. Měly by začít v druhém pololetí,“ řekl už dříve náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.