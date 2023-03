„Teď je všechno hrozně drahé. Ale když najdete hospodu, kde se dobře a poměrně levně najíte, tak se to dá. Ne všude jsou ceny natažené na vysoké částky. A běžný člověk nehledá každý den k obědu žádné vysoké gastro. A běžné jídlo najdete do 150 Kč, a někdy i s polévkou, což ještě jde. Za tu cenu mnohdy neuvaříte ani doma, když vidíte ty ceny surovin v obchodě,“ řekl František Pavlík, který jezdí na obědy s kolegy ze stavební firmy.

Vyhledávanou restaurací na klasické obědy ještě za lidovku je například Beránek v Klatovech, kde ale také museli mírně zdražovat. „Za poslední tři čtyři roky je to o zhruba 30 Kč na jídle. Jinak se to ale nedá, protože stoupají ceny energií, surovin, všeho, takže to jinak nejde. Minulý rok jsme měli jedno jídlo s polévkou za 100 Kč, nyní už je to za 120 Kč. Ale snažíme se zvyšovat ceny co nejméně, protože když bude draho, tak lidé přestanou chodit. Teď jsme zatím spokojení. Máme lidové ceny a velké porce, takže lidé na obědy chodí, za což jsme rádi,“ řekl vedoucí provozovatel restaurace Václav Švarc.

Polévka tam vyjde na 30 Kč a například řízek s bramborem ve stálém menu na 170 Kč, když bude v denním menu, vyjde levněji, jelikož v něm se ceny jídel pohybují od 120 Kč, gramáž se liší od druhů jídla od 100 g (většina) i do 280 g (např. boloňské špagety). Najdete tam ale i stále více oblíbené burgery, steaky, tortilly a podobné speciály.

Na českou klasiku lidé chodí také do restaurace Klatovský dvůr, kde rovněž v porovnání s minulým rokem museli zdražovat. Vloni tam návštěvníci za polévku zaplatili 35 či 39 Kč dle výběru, nyní je to 45 či 55 Kč. Cena za řízek s hranolky je v podstatě stejná, 160 Kč ve stálém menu, v denním menu najdete jídla od 149 Kč (200 g).

V Domažlicích mají restauraci, kde obědy vyjdou na 102 Kč, podobná se najde i na Klatovsku, a to v Nýrsku. Jde o restauraci KD Nýrsko, kde jsou v denní nabídce obědy, za které zaplatíte 109 Kč. A pochutnáte si tam na české klasice, každý den je výběr ze tří jídel a nechybí ani polévka, u které je cena už od 25 Kč.

Lidé mnohdy obědy v restauracích volí i proto, že jim na ně ještě mnohde zaměstnavatel přispívá, ať už stravenkami nebo jiným způsobem. „My jsme spokojeni, že nám šéf ještě pořád dává peníze na jídlo, takže nás obědy nestojí nic, což je pecka v dnešní době. Samozřejmě nechodíme denně, ale ještě pořád poměrně často,“ pochvalovala si výhodu Sabina Sýkorová.

Vloni jsme porovnávali také ceny s restaurací Zlatá Otava v Sušici, ale ta je od září uzavřena. Dle informací od bývalého provozovatele ale lidé nemusí smutnit, od dubna by se měla opět otvírat.