Po firmě na výrobu kování zůstal v centru Bezděkova prázdný objekt a obec ho koupila. Nyní tam má moderní zázemí obecní úřad, knihovna, veterina, kadeřnice a také společenský sál. „Původně zde byla výrobna kování. Po ukončení své činnosti firma objekt prodávala. Měli jsme obavu, co by zde mohlo dalšího být za výrobu, tak jsme to koupili. Přece jen je dům v centru obce a u kostela. Předělávat jsme začali v září loňského roku a letos v srpnu jsme se začali stěhovat,“ řekla starostka Xenie Begerl.