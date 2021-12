Postupně se nám toho podařilo docela dost. V letošním roce jsem pyšná na restaurátorské práce v kapličce, kterou máme na návsi. Čekaly jsme na to dva roky.

Asi po deseti letech jsme opravili náves, takže to nyní vypadá pěkně. Dodělali jsme části tří místních komunikací, které jsme neměli dobudované.

Práce na územním plánu se nám táhly kvůli covidu už třetí rok, ale jsem ráda že už jsme těsně před schválením. Největší strach jsem měla z toho, že budeme muset budovat úplně novou kanalizaci, protože tady byla jen dešťová, i když uzavřená. Ale díky tomu, že se přišlo na to, že čistička pro tak malou obec s padesáti lidmi se nevyplatí, neměla by dostatečný příjem splašků, ji dělat nemusíme. Byl to pro nás obrovský finanční strašák. Budeme tak moci používat dešťovou kanalizaci jako jednotnou. Kdo bude chtít, tak si samozřejmě může vybudovat domácí čističky.

Na čem nyní pracujete?

Jelikož se nám v obci navýšil počet dětiček, tak bychom u koupaliště rádi udělali hřiště pro děti, s lavičkami pro maminky, možná i nějakým cvičícím strojem. Chceme ještě nechat udělat nové dopravní značení u silnic.

Trápí vás něco?

Nejprve začnu tím, co nám dělá radost. A to je, že se sem lidé stěhují, takže doufáme, že naše obec nezanikne. Jinak nás trápí kůrovec, asi jako všude. Bohužel se rozmnožil hodně, z 30 hektarů lesů máme pryč 20. Z většiny už to máme vytěženo a nově vysázeno, tak snad už nebudou takové problémy. Už se nesází jen smrk, ale i listnáče k tomu. Chceme to tady mít zalesněné, nechceme být na holinách.

Co chystáte do budoucna?

Začneme s opravami obecních budov, což bude zase potřeba. Pustíme se také do sochy sv. Jana Nepomuckého, která už bude opět potřebovat zrenovovat, stejně tak křížek ve směru na Újezd. Budeme i nadále pokračovat se zalesněním lesů. Jsme malá obec, takže žádné velké plány ani mít nemůžeme.