Obchvat od Plzně bude hotov dříve, začne přeštický, klatovský je v polovině

Ředitelství silnic a dálnic má pro řidiče skvělou zprávu, obchvat Šlovic by mohl být hotov o několik měsíců dříve a po první části klatovského by se mohli projet již v srpnu 2024. Jasno už také je, co bude s hlavní silnicí vedoucí skrz Klatovy, až se obchvat dokončí.

Stavba obchvatu Klatov. | Video: Daniela Loudová