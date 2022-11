Nákupy s nostalgií

Centrum Klatov je stále obklopené tradičními obchody, které se tam nacházejí dlouhá léta, jako je například obchod s potravinami na rohu, trafika či drogerie na náměstí. Ty už lze zahrnout do historie a mnozí Klatované je i tak vidí. „Takhle drogerie je skvost a upřímně se podivuji, že se ji daří udržet. Zvlášť když jsou kolem i nové drogerie. Je ale vidět, že si sem lidé stále umí najít cestu a najdou zde něco, co jinde ne. Já sem chodím spíš z nostalgie, protože jsme sem chodili už s babičkou. Ale je pravda, že tady seženu vždy vše, co potřebuji. Je to takový trochu návrat do minulosti, když tam vstoupíte,“ řekla Klatovanka Jana Hrubá, která se stejnou nostalgií pohlíží i na prodejnu obuvi Baťa. Legendárním obchodem je také železářství s kuchyňskými potřebami naproti sokolovně.

Obchody s dlouhou tradicí se nachází v ulici Kpt. Jaroše u náměstí, kde je jich hned několik, jako například galanterie, ovoce zelenina, masna, knihkupectví, klenotnictví, fotograf a další. Dá se říci, že v této ulici je takových obchůdků asi nejvíce.

Vietnamská ulice

Pražská ulice čili jedna z hlavních z náměstí se už tímtéž chlubit příliš nemůže. Je tu sice tradiční cukrárna a prodejna textilu, ale jinak je místními označována spíše jako ulice vietnamských obchodníků, kteří tam mají několik obchodů, restauraci a další služby.

Dva obchůdky zavřely

Ve Vídeňské ulici působily dva netradiční obchůdky, které si našly své zákazníky, ale už ukončily svůj provoz. Šlo o prodejnu Klatovský anděl, kde byly k prodeji originální výrobky s touto značkou. „Když obchůdek vznikal, bylo to z vnitřní touhy srdce, všechno šlo zrodu naproti v úžasných synchronicitách. Ale po následné cestě jsem v zápalu boje s okolnostmi přestala poslouchat ten vnitřní hlas. A místo, abych se včas zastavila a vnímala, že šlo jen o zkušenost, která nemusí být nutně dlouhá, táhla jsem to hlavou až k vyčerpání a nechuti. Celý tento rok tuším, co po mně moje duše chce, ale odvahu k tomu jsem sbírala dlouho a postupně. Až když přišel jasný impulz i zvenku, tak jsem se pevně a opravdu rozhodla. V září začne rozsáhlá a dlouhá rekonstrukce domu, kde sídlíme,“ uvedla ke konci obchodu provozovatelka Marcela Bryknarová.

Druhým obchodem je Navažto, který byl jediný, kde si lidé nakupovali potraviny do svých obalů, což jinde v Klatovech není, a mnozí to vítali a využívali. Bohužel už o tuto možnost přišli. „Po delších úvahách a pohnutkách jsme došli k tomu, že Navažto zavřeme. Důvodů pro toto rozhodnutí se postupem času nabalilo vícero. Naše cesty již nabraly jiný směr, ne však ve smyslu našeho smýšlení nebo chování, ale našeho působení. Jsme vděční, že jsme se této zkušenosti ujali a že jsme Navažto společně s lidmi vypiplali do podoby, v jaké bylo,“ řekla provozovatelka Navažto Daniela Rubášová, které stejně jako Klatovský anděl skončilo v září.

I když jsou v Klatovech mnohé hypermarkety, své místo mají tradiční obchody neustále a lidé na ně nezanevřeli.