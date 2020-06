Projednával se tam návrh na změnu územního plánu, bod o obchodním centru byl jeho součástí. Před několika lety město schválilo regulativ, kde je možnost zastavěné plochy do 1000 m². Centrum potřebovalo plochu větší. Názor na výstavbu rozděluje obyvatele i samotné zastupitele. „Neprolamujme ten regulativ. Díky němu nás dávají jiným městům za příklad. Nemáme ani žádnou analýzu, kam lidé jezdí za obchody,“ řekl při projednávání zastupitel Karel Janda.

Bývalá místostarostka a současná zastupitelka Věra Marešová připomněla také soud s investorem centra, kde šlo právě o zmiňovaný regulativ, s kterým se nechtěl smířit. „Soud trval čtyři roky a my jsme ho vyhráli. Neměli bychom teď naše rozhodnutí měnit,“ uvedla Marešová.

Zmiňován byl také fakt, že kvůli výstavbě nových obchodů by přišli o výdělky tamní živnostníci a náměstí by se vylidnilo. Na to reagoval Jaroslav Macháček slovy: „Tohle je jiný level. Tyhle obchody tady nemáme. Náměstí se vylidní s posledním zavřeným krámem.“

ZŮSTANE OSTUDA

Pro výstavbu byl i starosta Petr Mottl, který to viděl jako řešení, jak se zbavit ruin, které dělají ostudu při vjezdu do města. „Myslím si, že historie ukáže, že nešlo o dobré rozhodnutí. Zastavili jsme projekt, který byl hezký, nikoho neurážel, doplňoval služby, které v našem městě chybí. Musíme brát v potaz, že je to soukromý majetek. Jak jsem říkal už při projednávání před léty, pokud tam tento projekt nevznikne, tak druhá varianta je, že tam bude to co nyní – ostuda města. Rozhodnutí respektuji, i když si myslím, že to nebylo dobře. Veřejnost ale nemůže očekávat, že se tam v dohledné době něco změní,“ zhodnotil starosta.

Nadšen nebyl ani investor, kterým je společnost Fuertes Development, která plánovala projekt v rozsahu 200 milionů korun. „Jedním slovem je to pro nás velké zklamání. Zklamání z toho, že se nepodařilo zcelit vůli zastupitelů v náš prospěch. Z dlouhodobého hlediska si myslíme, že náš záměr mohl být přínosem pro občany města Sušice. V každém případě budeme situaci monitorovat a doufáme, že v budoucnu ta část zastupitelů, co se především zdržela hlasování, bude třeba ochotna vrátit projekt opětovně na stůl,“ řekl jednatel společnosti Zdeněk Přichystal a pokračoval: „Jsem roztrpčen z toho, že na veřejném projednání zaznělo několikrát slovo, že náš záměr není koncepční, že by se měla řešit především koncepce města. My se domníváme, že jsme navrhli pro město naopak unikátní projekt, který by vyřešil část chátrající fabriky. Domníváme se zkrátka, že za současných ekonomických podmínek není možné realizovat něco jiného v daném místě než centrum služeb a obchodu. Žijeme v demokracii a rozhodnutí samosprávy, byť se nám nelíbí musíme to respektovat.“