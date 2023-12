Ceny se odvíjejí od velikosti a druhu, za borovici zaplatíte od 499 do 699 Kč, za smrk od 299 do 599 Kč a za jedli kavkazskou od 349 do 1399 Kč.

Bum, bum a šel jsem. Byly to lehké rány, hájil se muž, jenž málem ubil družku

Pokud si ale přijedete například přímo na skladové místo, které je například v Hnačově, tak můžete pár korun ušetřit. „Máme tady ceny o něco nižší, protože nemusíme řešit pronájmy a podobně. Lidé by ale neměli čekat, letos je obrovský zájem o živé stromy, samozřejmě především o jedli a nejčastěji o výšce 150 až 200 cm. Ostatní druhy stromů jsou tak pro doplnění, protože stále jsou někteří, kteří preferují borovičku, nebo smrk, protože chtějí pichláče,“ informoval Jiří Šebesta, který má prodej na starost.

Stejný názor mají i další oslovení prodejci, jedle vede všude.

Vánočně vyzdobený hrad Opálka rozzářil oči mnohým návštěvníkům

Lidé mají ohledně jedlí jasno. „Pro mě je jedle nejkrásnější strom. Nejlépe voní a je vzhledově je krásná a nepadá z ní tak rychle jehličí. Je pravda, že jsme několik let měli umělý strom, ale zase jsme se k živému vrátili, ta krása je nenahraditelná,“ řekla Barbora Řezáčová z Klatovska.

Vánoční stromy budou k prodeji na většině míst do 23. prosince, pokud nebudou vyprodány.