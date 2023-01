Ještě než se otevřela volební místnost v Masarykově základní škole v Klatovech, už se před ní scházeli první voliči. Už během prvních pěti minut jich přišly zhruba dvě desítky a zájem neustával ani dál. Volební komise tak měla rozhodně co dělat. Když viděla počáteční zájem, tak se někteří členové již chystali, že se vsadí, jaká bude účast, padal odhad i 50%.

Mezi voliči nechyběly všechny generace a k vidění bylo v prvních minutách dokonce hned několik prvovoličů, kteří přiznali, že to berou jako svoji povinnost, jít a vhodit lístek do urny - rozhovor se dvěma studentkami o tom, co je k volbám přimělo a jak se rozhodovaly, přineseme následně rovněž na našem webu.

Volby jako tradičně v pátek končí ve 22 hodin a v sobotu je možné jít volit od 8 do 14 hodin.

