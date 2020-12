O víkendu jsme na webu klatovsky.denik.cz spustili anketu O nejhezčí vánoční strom Klatovska. A rozjelo se napínavé hlasování.

Vánoční strom v Nýrsku. | Foto: archiv obcí

V anketě soutěží osmnáct vánočních stromů z měst a obcí. Největšími rivaly jsou nyní Kolinec a Železná Ruda, na svých kontech mají přes dva tisíce hlasů, které i nadále hojně přibývají. Nechávají tak za sebou vánoční symboly z mnohem větších měst jako jsou Klatovy, Sušice, Horažďovice, kde zatím nasbíraly hlasů jen několik stovek, a někde ani to. Stále ale máte možnost pořadím řádně zamíchat, a to do neděle 13. prosince, kdy bude anketa ukončena. Hlasovat můžete každých pět minut, takže o vítězi stále ještě nemusí být jasno. Vítěze vyhlásíme v následujícím týdnu.