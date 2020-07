Davy lidí chodily na hrady. Například na hradě Velhartice bylo možné se premiérově podívat do skanzenu, kde řemeslníci předváděli stará řemesla, která jste mohli nejen sledovat, ale také si je vyzkoušet. Tuto možnost máte i v pondělí od 10 do 17 hodin. Stejně tak je možné se vydat na prohlídky a výstavu o proměně hradu.

Stejně navštěvovaný byl o víkendu hrad ve Švihově. Tam návštěvníci kromě prohlídek, které byly zpestřené tanečními okénky, prožili koncert středověké hudby v podání skupiny Góthien a za hradem bylo navíc k vidění vojenské ležení francouzské jednotky. Vojáky můžete za hradem vidět ještě v pondělí a prohlídky se konají dokonce ještě v úterý.

Slunečný víkend lákal také do parku v Klatovech, kde jsou už opět v provozu lodičky a šlapadlo na rybníce, na kterých se můžete kromě pondělí projet od úterý do pátku od 14 do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 19 hodin. Zároveň byla otevřena i lanová stezka mezi stromy na druhém konci parku.

Ve směru na Sobětice byl v sobotu také nově otevřeno další vyžití pro rodiny i jednotlivce. Jde o hřiště na fotbalgolf. Užijete si tam mnoho zábavy a odejdete se skvělým sportovním zážitkem. Otevřeno je tam denně od 10 do 20 hodin nebo dle počasí. Není nutné se objednávat.