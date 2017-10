O parlamentní volby mají mladí mnohem větší zájem

Klatovsko – Ani druhý volební den se komise na Klatovsku nenudily, i když přiznávaly, že první den byl nejsilnější.

Ve volebním okrsku č. 14 v Klatovech v penzionu pro důchodce měla během první dne odvoleno polovina voličů. Podle členů komise chodilo více lidí než při jiných volbách a hodně i mladých. Podobně na tom byli i v okrsku č. 3 ve Voříškově ulici v Klatovech, kde dokonce stála před osmou hodinou fronta. „Máme účast 46 %. Přichází více lidí než jindy. Běžně jsme měli první den účast okolo 30 %,“ uvedl okolo půl deváté ráno člen komise Peter Pošefka a doplnila ho jeho kolegyně Martina Presslová: „Chodí i hodně prvovoličů a zaznamenala jsem více kluků.“

Vyšší účast hlásili také v Mochtíně, kde během prvního dne přišlo 44 % voličů. „Máme radost, že chodí volit i mladí a také lidé z nových domků. Je dobře, že se zapojují do obce,“ uvedla zapisovatelka mochtínské komise Hana Kantová.

V Mlázovech měli účast v sobotu ráno nižší, okolo 30 %, ale dle komise šlo o průměr. Více lidí, než k jiným volbám, přišlo v Kolinci, kde mělo okolo deváté hodiny odvoleno 275 lidí z celkových 658. Vhodit lístek do urny tam chtěla i volička, která nejprve předložila propadlý pas a poté, co ukázala občanský průkaz, komise zjistila, že vůbec nespadá pod Kolinec, ale do Čachrova.

Zájem o volby do parlamentu byl i v Hrádku, kde v sobotu ráno mělo odvoleno 47 % voličů. I tam byla podle komise účast vyšší než jindy a přicházeli i prvovoliči. To, že mladým nebyly tyto volby lhostejné, potvrzovala i komise u hasičů v Sušici. „Doteď přišlo volit 565 lidí z celkových 1038. Určitě chodí více lidí než při jiných volbách a i mladí mají větší zájem,“ řekl okolo desáté hodiny předseda komise Helmut Princ. Zájem tam byl také o to, být členem komise. „Své lidi přihlašovaly i strany, které nikdy nikoho nedávaly, takže lidí jsme měli dost. Dokonce máme i náhradníky,“ uvedl člen komise Milan Gregor.

Více než polovina voličů vhodila svůj lístek do urny do sobotního dopoledne v Petrovicích u Sušice, kde rovněž komise zhodnotila, že je o parlamentní volby větší zájem než tomu bývá u jiných.