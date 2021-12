Kvůli velkému zájmu o vakcínu proti onemocnění covid-19 kraj ve spolupráci s městem Plzeň otevřel v pondělí očkovací centrum bez registrace v bývalém Prioru v Plzni. Díky němu by se mělo ulevit očkovacím místům v krajských nemocnicích. „Tam je nápor kvůli léčbě covidových pacientů veliký a personál je velice zatížený,“ uvedla Mauritzová s tím, že se současnými kapacitami jsou zdravotníci v regionu schopni naočkovat až 4 500 osob denně. „Pokud naše řady posílí praktici či ambulantní specialisté, budeme moci v novém centru rozšířit otevírací dobu o další hodiny či například o víkendy,“ sdělila hejtmanka.

Doplnila, že od příštího týdne by se mělo znovu otevřít očkovací místo v klatovském kulturním středisku Družba.

Podle ní kraj bude lékaře žádat o to, aby přišli do kteréhokoliv očkovacího centra a pomohli. „Za takovou pomoc budeme moc vděčni,“ poznamenala.

Kolik lékařů by bylo zapotřebí, zatím není jisté. Kraj bude potřeby očkovacích center v brzké době zjišťovat a poté na ně reagovat.

Praktici nemají kapacity

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka informoval, že také praktickým lékařům nyní docházejí kapacity. „Řeší covidové pacienty, ale také pacienty s běžnými respiračními onemocněními či pacienty s chronickými nemocemi,“ vyjmenoval.

Předseda praktiků Petr Šonka dodal, že jen málo lékařů dokáže v této náročné době zavřít ordinaci a jít na další hodiny podávat vakcíny do center. „Nicméně mám pár kolegů, kteří takový jsou. Také kolegyně na mateřské chodí vypomáhat do očkovacích center. Myslím si, že zapojit by se měli nejen praktici, ale také ostatní odbornosti,“ uzavřel.