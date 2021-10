"V době od 2. do 5. října neznámý pachatel v zahrádkářské kolonii Markýta u Klatov vnikl na oplocený pozemek. Poškodil zámek na dveřích kůlny a z vnitřních prostor odcizil motorovou pilu, úhlovou brusku, okružní pilu, vrtačku a sadu klíčů. Poškozením a odcizením věcí vznikla škoda za téměř devět tisíc korun," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Zloději se opět vydávají krást do zahrad. Tentokrát policie řeší vykradení kůlny u Klatov.

