Růžena Palečková (za svobodna Šperlová, pozn. red.) se v mlýně narodila a vyrůstala, nyní tam tráví důchod. Také její syn Pavel tam prožil dětství a mládí. „Stavení bylo v havarijním stavu. Začali jsme přemýšlet, jak bychom mlýn a pilu opravili. Na to, aby to vypadalo jako dnes, jsme totiž neměli finance,“ vzpomínal Pavel Paleček. Rodina začala od základů, do stavení zavedla elektřinu a vodu, bez které tam až do roku 2004 pobývala.