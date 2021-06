Osazení nové věžičky předcházely tři čtyři roky příprav, kdy jsme muselo město zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci celé střechy. „Jelikož byla věžička již v havarijním stavu, rozhodli jsme se, že ji obnovíme. Na konci loňského roku byla sundána a dnes je den, kdy stojíme u kompletně nové věžičky. Celá rekonstrukce nás stála 3,7 milionu korun bez DPH, financovali jsme ji z rozpočtu města,“ řekl starosta Nýrska Miloslav Rubáš s tím, že věžička je celá z mědi a dle jeho slov zanechávají budoucím generacím zajímavý odkaz.

Při sundávání věžičky byly nalezeny dvě časové schránky. Nyní tam byl obsah vrácen a ještě doplněn. „Šlo o věci z rekonstrukce z 60. let minulého století. My jsme tam přidali dobové fotografie, současné platidlo, nový znak města a fotografii a zaměstnanců úřadu,“ dodal Rubáš.

Z osazení nové věžičky měli radost i místní obyvatelé, kterých se v čas události na náměstí sešly desítky. Mezi nimi byl i Jindřich Hrach ml., který i zavzpomínal na dětství. „Jsem velice nadšen. Děkuji panu starostovi, že se do toho pustil. Je to unikátní záležitost. Pamatuji si, že jako děti jsme s panem Kurcem opravovaly hodiny. Na půdě úřadu byl ještě starý dřevěný kůň, my jsme si tam jako děti v 45. až 47. roce hrály. Věžička už potřebovala opravit a je skvělé, že se opravila, je to krásné,“ byl potěšen Hrach ml.