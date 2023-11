Rozruch v posledních dnech budí v Nýrsku odstranění pomníku Dukelským hrdinům, který stál na náměstí téměř čtyři desítky let.

Pomník Dukelským hrdinům v Nýrsku, který byl odstraněn. | Foto: archiv

Pomník Dukelským hrdinům, nazývaný místními Peršink, byl na náměstí postaven na místě zbouraného kostela. V červenci byl ale odstraněn. Mezi lidmi to rozproudilo diskuzi, co je důvodem. Někdo to vidí jako politický krok, jiní, že musel ustoupit v rámci plánované rekonstrukce náměstí, najdou se ale tací, kteří si vůbec nevšimli, že zmizel nebo že tam vůbec něco takového bylo.

Na důvod nevratného odstranění se Deník zeptal toho nejpovolanějšího, starosty města Miloslava Rubáše. „Odstranili jsme ho před třemi měsíci kvůli špatnému stavu. Působily na něj poryvy, celé období se o něj nikdo zásadně nestaral, a tak došlo k narušení statiky vespodu v místě přichycení nerezového monumentu do betonu. Proto jsme se rozhodli ho odstranit.“

