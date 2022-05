O obhajobě titulů z roku 2021, kdy se děvčata stala mistryněmi ČR a 2. vicemistryněmi světa, mluvit zatím nemůžeme, ale konstatovat to, že od nich nejsou daleko, ano. Mažoretky Ametyst DDM Nýrsko se zúčastnily kvalifikačního kola MČR mažoretkové asociace ČFMS v pražské části Radotín. Do finálových kol se probojovalo osm startů. „Již tento víkend se v Chotěboři koná finále výkonnostní třídy A s hůlkou, kam pojedou velké formace juniorek a seniorek. O týden později v Hranicích na Moravě se o cenné kovy poperou naše kadetky ve věku 8 až 11let s třásněmi a Štěpánka Zachová s praporem. Tento finálový maraton bude ukončen 4. června také v Hranicích na Moravě, kde se bude konat finále výkonnostní třídy B s hůlkou, kam se pro změnu podívá miniformace juniorek, seniorek, trio juniorek – Eva Pojžárková, Nikol Grollová, Adéla Malá a sólistka Vanesa Denková,“ vyjmenovala, co vše mažoretky čeká, vedoucí mažoretek Eva Koryťáková.