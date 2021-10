Desátý rok působení mažoretky Ametystu z Nýrska zahájily na jedničku. Na začátku října se zúčastnily dvou finálových kol mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu pod hlavičkou mažoretkové asociace ČFMS. A byly velmi úspěšné.

Nýrské mažoretky Ametyst na MČR. | Foto: Archiv Ametystu

Na počátku října se konalo finále výkonnostní třídy B v Praze – Radotíně, kam se kvalifikovala tři děvčata v sólových vystoupeních. "Sofie Preslová, ve věkové kategorii do 7 let, přivezla titul 1. vícemistryně ČR. To je pro Ametyst historicky nejlepší umístění sólových formací. Dál zde bojovala Agáta Heřmanová, která získala 11. místo ve věkové kategorii 12 až 14 let a Natálie Belfínová 15. místo ve věkové kategorii nad 15 let," uvedla vedoucí a trenérka mažoretek Eva Koryťáková.