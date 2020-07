Kometa s označením C/2020 F3 (NEOWISE) byla objevena 27. března 2020 díky sondě NEOWISE a jejímu infračervenému teleskopu. Od 3. července je pozorovatelná v brzkých ranních hodinách.

"Najít ji můžete v souhvězdí vozky, na sever-severovýchodní obloze. Zatím je bohužel jen 20 stupňů od Slunce to tedy znamená, že ji můžeme vidět až těsně před svítáním a vše ještě komplikuje poměrně velký měsíc. Pro pozorování je nutné najít vyšší bod v krajině s čistým výhledem na severozápadní oblohu. Kometa se objevuje kolem 2:30 hodin ráno. Vidět je až do svítání. Tato fotografie vznikla ve 3:25 7. července 2020 u kaple v Uhlišti. V tomto čase je opravdu velmi pěkně viditelná i pouhým okem vysoko nad obzorem. Od 9. července by měla být pozorovatelná celonočně a odborníci odhadují, že by měla být vidět až do poloviny srpna," poradila Kalistová.