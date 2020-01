Dosavadní velitel Pavel Vyorálek předal funkci svému nástupci majoru Michalu Kadášovi. Funkci bude vykonávat od 1. února.

Vyorálek sloužil u klatovského praporu 16 let, začínal na pozici velitele roty a velitelem byl přes čtyři roky. Město mu přirostlo k srdci: „Klatovy se mi doslova vryly pod kůži a není to jen o 142. praporu oprav a mnoha šikovných lidech, ale i o městě jako takovém. Vojáci denně dokazují, že jsou schopni splnit veškeré úkoly, které jsou před ně postaveny, a to tady v posádce i při nasazení v zahraničních operacích.“

Na závěr ceremoniálu byl podplukovník Vyorálek odměněn Medailí ředitele Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje za vynikající dlouholetou spolupráci a součinnost Armády České republiky s Policií České republiky.

Nový velitel 142. praporu oprav major Michal Kadáš ve svém projevu k nastoupené jednotce mimo jiné řekl: „Ve své nové pozici chci navázat na skvělou práci předešlých velitelů a společně s vámi chci udržet a nadále rozvíjet schopnosti a dovednosti, kterými tento prapor disponuje. S příchodem a zaváděním nově zaváděné techniky do vojsk nás čeká náročná cesta v přípravě odborného dílenského personálu. Tím jste vy, jste klíčovým a nezbytným prostředkem k provádění údržby a zejména náročných oprav stále sofistikovanější techniky.“