Během covidu, koncem minulého roku, otevřeli manželé Kateřina a Vladimír Havlíkovi moderní bistro Zrno, které si okamžitě našlo své příznivce. „Na to, v jaké době jsme na trh nastoupili, to jde docela dobře, přijetí od lidí bylo docela fajn. Teď už to je jen o tom, neusínat na vavřínech. Rádi bychom sice uvítali ještě více zákazníků, ale i tak jsme spokojeni, lidé si nás nachází i bez reklamy postupně sami,“ řekl Havlík.

Snídaně mají úspěch

Nejvíce si lidé oblíbili jejich pečivo, nejen kváskové chleby, a překvapivě se staly oblíbenými i snídaně. „Nečekali jsme, že se snídaně chytnou tak rychle, ale zřejmě šlo o díru na trhu, takže za to jsme rádi. Populární jsou i obědy, hodně v nemasové variantě, což pro mě bylo větší překvapení, než jsem čekal. Ale samozřejmě děláme i masové,“ poznamenal Havlík, který je rád, že našel skvělý tým, i když přiznává, že nějaké ruce navíc, by se jim ještě hodily.

I nadále se návštěvníci mají na co těšit. Nyní tam bude nově terasa s palubou, která bude vysunuta až do parku. Chtějí rozšiřovat nabídku pečiva i bistra.

Lidé se opět baví

Na návštěvnost si nestěžuje restaurace 100dola, která je sice kousek od Klatov, ale právě to, je pro mnohé zákazníky lákadlem. „Myslím, že se nám daří dobře. Začala sezona, pomalu se rozjíždí terasa, na kterou chodí více a více lidí. Navíc nás nyní čeká hodně svateb, které zde máme naplánované každý víkend od června až do října. Jsme rádi, že si náš podnik lidé oblíbili. Dá se říct, že už pocovidová doba končí a lidé se opět chodí bavit a posedět, což jsme moc rádi,“ uvedl manažer restaurace Jiří Prener. Podle někoho si u nich lidé oblíbili prostředí, výhled do přírody a atmosféru. Není to jako ve městě.

Vrásky na čele jim však stále dělá nedostatek personálu. „Bohužel je stále složitá doba ohledně číšníků. Sice jsme nyní někoho na obsluhu našli, ale stále hodně vykrýváme směny pomocí brigádníků,“ posmutněl Prener.

Oběd ve výšce

Novinkou, kam se zajít najíst v Klatovech, je také Jardovo Food Box. Majitelem je Jaroslav Peksa, který během covidu začal jezdit s food truckem, když musely být zavřené restaurace a občerstvení. Teď „zaparkoval“ na parkovišti v obchodním centru Škodovka. „Viděl jsem podobný box na internetu a líbilo se mi to. Přes koronu jsme sem na parkoviště jezdili s karavanem a vyšlo to. V dolní části se připravují jídla a nahoře je terasa se sezením. Řekl bych, že si to lidé oblíbili, chodí poměrně hodně, vrací se k nám, takže jsem rád,“ okomentoval Peksa, který si pochvaluje, že má v boxu větší kuchyň než v trucku a může tak připravovat více jídel. Specializuje se stále na burgery, tortilly, zkouší dělat saláty a polévky každý den a menu obměňovat, aby nedělal stále to stejné. „Nejvíce stále láká klasika burgery. Chystáme se na mezinárodní jídla, tak uvidíme,“ dodal Peksa, který i přes otevření boxu jezdí i nadále po různých akcích s truckem.