Na náměstí v Klatovech se v podvečer prvního dne roku 2024 slavilo. Zazpíval Voxel a město ozářil velkolepý ohňostroj.

Nový rok v Klatovech. | Video: Daniela Loudová

K Novém roku patří v Klatovech už tradičně akce na náměstí, Návštěvníky, kteří zcela zaplnili náměstí přivítal moderátor Jan Antal a následně je na slavnostní notu naladil zpěvák Voxel se svou kapelou. V 18 hodin promluvil je Klatovanům s všem, kteří na náměstí zavítali, starosta města Rudolf Salvetr. Ten vzpomněl na události, které se odehrávají ve světě, ale také vzpomněl na tragickou událost, která se odehrála před Vánoci v Praze. Nechybělo ale také přání všem do nového roku, který právě začal.

Pak už náměstí ozářil, který předčil všechny v předešlých letech. "Byla to skutečná nádhera. Ta srdíčka, která tam létala, hudba do toho a neskutečně efektů. Byla to pecka. Nejlepší ohňostroj," zhodnotila Veronika Brabcová.

Samozřejmě ne všichni se pořádáním ohňostroje souhlasili, ale i tak příznivci této podívané zcela zaplnili náměstí.